Republikaanien enemmistö edustajainhuoneessa varmistui viimein – valta jakautuu kongressissa kahtia

Yhdysvalloissa republikaanipuolue on varmistanut enemmistön kongressin alahuoneeseen eli edustajainhuoneeseen, yhdysvaltalaiskanavat kertovat. Edustajainhuoneen enemmistö ratkesi vasta nyt, vaikka Yhdysvaltain välivaalit pidettiin viime viikon tiistaina. Vaaleista muodostui tasaiset, ja ääntenlasku osassa vaalipiireistä on yhä kesken.

Kongressin ylähuoneen eli senaatin enemmistö varmistui jo aiemmin demokraateille. Se merkitsee sitä, että tammikuusta alkaen valta kongressissa on jakautunut puolueiden kesken.

Tulos on vielä ratkeamatta yhdeksässä vaalipiirissä, ja paikkajako on CNN:n mukaan tällä hetkellä republikaanien hyväksi 218–208. Nyt jännitetäänkin sitä, kuinka niukka republikaanien enemmistöstä muodostuu. Vaaliasiantuntija Dave Wasserman arvioi Twitterissä, että todennäköisin tulos tässä vaiheessa on republikaanien 222–213-enemmistö, mikä olisi peilikuva tämänhetkisestä demokraattienemmistöstä.