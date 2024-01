Trumpia rakastetaan ja vihataan myös ratkaisevassa New Hampshiressä: "Asenne on kaheli, mutta presidenttikausi oli hyvä"

Yhdysvalloissa republikaanit äänestävät tänään presidenttiehdokkaastaan New Hampshiren osavaltiossa. Esivaalin selvä ennakkosuosikki on ex-presidentti Donald Trump. Haastaja Nikki Haley on tuoreimpien kyselyiden perusteella lähes 20 prosenttiyksikön päässä Trumpista.

Haley on lähes kaksinkertaistanut kannatuksensa New Hampshiressa marraskuun jälkeen, mutta tammikuun puolivälin jälkeen Trump alkoi jälleen kasvattaa eroa kilpailijaansa.

– Ympärilläni ihmiset tukevat Trumpia, joten minäkin. Hänen asenne on kaheli, mutta hänen presidenttikausi oli hyvä, arvioi Kenny New Hampshiren Salemissa MTV Uutisille.

New Hampshiressa esivaalissa saavat äänestää myös molempien puolueiden ulkopuoliset riippumattomat äänestäjät. Heidän joukossaan Haley on suositumpi kuin Trump, jolla on kuitenkin vahva tuki republikaanien konservatiivisessa ydinkannattajakunnassa.

Trumpin etuna on myös se, että hänen kannattajansa käyvät todennäköisemmin äänestämässä kuin Haleyn tukijat.

Entistä YK-suurlähettilästä tukevat riippumattomien ohella republikaaneista korkeammin koulutetut sekä poliittisilta kannoiltaan maltillisemmat puoleen jäsenet. Molemmat ryhmät ovat republikaanien joukossa kuitenkin vähemmistössä.

Monet äänestävät Haleyta myös protestina Trumpille.

– En voi sietää Trumpia! Hän ei yhdistä kansaa, hän vain jakaa meitä. Haleylla on taito yhdistää kansa. Tyttäreni sanoo, että Haley on vahva, intohimoinen ja hyvä johtaja ja olen samaa mieltä, sanoo Kim Kesselring.

– Se on todella tärkeää. Kamala Harris, Hillary Clinton ja Nikki Haley. En ole ennen nähnyt, että nainen pyrkii republikaanien presidenttiehdokkaaksi, se on hienoa, kuvailee 10-vuotias tytär Hannah Kesselring.

Haley on Trumpin ainoa kilpakumppani sen jälkeen, kun Floridan kuvernööri Ron DeSantis jättäytyi republikaanien kisasta viikonloppuna. Näin siitä huolimatta, että DeSantis peittosi niukasti Haleyn ensimmäisessä esivaalissa Iowassa viime viikolla.

DeSantis kertoi tukevansa jatkossa Trumpia. Äänten testamenttaamisella ex-presidentille ei ole New Hampshiressa suurta merkitystä, sillä DeSantisin kannatus on ollut osavaltiossa hyvin alhainen.

Monien arvioiden mukaan Haley tarvitsisi New Hampshiresta voiton tai vain niukan tappion pysyäkseen kisassa. Ehdokas itse ei osoittanut viikonloppuna luopumisen merkkejä.

– Tässä kisassa on nyt kaksi ihmistä, kuten olemme koko ajan halunneetkin. Me aiomme jatkaa, Haley sanoi CNN:lle sunnuntaina.

Haleyn kiistaton etu verrattuna entiseen ja nykyiseen presidenttiin on 52 vuoden ikä. Biden on 81-vuotias, ja Trumpillakin on ikää jo 77 vuotta.

Haley on intialaisten maahanmuuttajien tytär, joka sai syntyessään nimen Nimrata Randhawa.

Myös demokraatit äänestävät

Bidenin kampanjaväki pisti viikonloppuna lusikkansa republikaanien ehdokaskisan soppaan mainoksella, jossa käytetään hyväksi Haleyn arvostelua Trumpia kohtaan.

Kampanjavideolla Haley ottaa esiin Trumpin puheet, jossa tämä sekoitti Haleyn edustajainhuoneen entiseen puhemieheen Nancy Pelosiin.

– En ole samaa mieltä kaikesta Nikki Haleyn kanssa, mutta tästä voimme kyllä olla: hän ei ole Nancy Pelosi, kampanjavideon viestipalvelu X:ssä jakanut Biden irvaili.

Vaikka Haley lienee poliittisesti vähemmän kaukana Bidenin ajattelusta kuin Trump, olisi viimeksi mainittu todennäköisesti Bidenin kannalta lopulta parempi vastaehdokas.

Siinä missä Trump on tasoissa tai niukasti niskan päällä suhteessa Bideniin, voittaisi Haley kyselyiden perusteella nykyisen presidentin paljon selvemmin numeroin.

Tiistain esivaalla ei ole pelkästään numeroiden perusteella suurta merkitystä, sillä republikaanien yli 2 400 puoluekokousedustajasta New Hampshiressa on jaossa vain 22.

Suurempi merkitys esivaalikierroksen aloittavilla pienillä osavaltioilla on henkisesti: selvät voitot alussa siivittävät ehdokasta menestykseen myös myöhemmin.

Suurin puoluekokousedustajien potti on jaossa niin kutsuttuna supertiistaina 5. maaliskuuta.

New Hampshiressa äänestetään tiistaina myös demokraattien esivaaleissa, joilla ei ole käytännössä mitään merkitystä paristakin syystä.

Osavaltiosta ei nimitetä yhtään puoluekokousedustajaa, koska osavaltion demokraatit eivät suostuneet emopuolueen päätökseen aloittaa esivaalit vasta myöhemmin Etelä-Carolinasta.

Tämän vuoksi äänestyslipukkeissa ei edes ole itsestään selvän presidenttiehdokkaan Joe Bidenin nimeä valmiiksi painettuna. Kaksi kolmasosaa äänestäjistä aikoo kyselyiden mukaan kirjoittaa sen äänestyslippuun käsin.

