MTV paikalla Iowassa, jossa esivaalit alkavat Trump- ja talvimyrskyssä – ex-presidentti nöyryytti protestoijaa: "Mene äitisi luo"

Entisen presidentti Donald Trumpin uskotaan voittavan republikaanien vaalikokouksen ylivoimaisesti, sillä hän johtaa kannatuskyselyissä toisena olevaa Etelä-Carolinan entistä kuvernööriä Nikki Haleyta lähes 30 prosenttiyksiköllä. Kolmantena on Floridan kuvernööri Ron DeSantis .

– Pidän todella kuvernööri DeSantisista! Pidän siitä, että hän on nuori ja perhekeskeinen. Hänen vaimonsakin on mahtava, Jonathan Roen , yksi Grace Evangelical -kirkon johtajista, kertoo MTV Uutisille.

Trumpin tukijat eivät avustaisi Ukrainaa

Vaikka DeSantis on panostanut kampanjassaan pääosin Iowaan, tuoreimmassa kannatuskyselyssä hän on tipahtanut kolmannelle sijalle Etelä-Carolinan kuvernöörin Nikki Haleyn taakse. Trumpin kannatus on NBC:n uutisten kyselyssä 48 prosentissa, Haleyn 20 prosentissa ja DeSantiksen 16 prosentissa.