Kirjeenvaihtajan kommentti: Nikki Haleyn kohtalonhetki on tiistaina – Trump kutsuu viimeistä haastajaansa "lintuaivoksi"

DeSantisin asettuminen Trumpin taakse auttanee Trumpia jonkin verran New Hampshiressa, mutta ei merkittävästi, sillä DeSantisin tuki on ollut osavaltiossa pientä.

New Hampshiren osavaltiossa on enemmän maltillisia republikaaneja, koulutettua ja sitoutumatonta äänestäjäkuntaa kuin Iowassa, joita Haley nimenomaan tavoittelee.

Osavaltion kannatuskyselyissä Haley on ollut parhaimmillaan muutaman prosenttiyksikön päässä Trumpista, mutta viimeisimmissä uutiskanava CNN:n kyselyssä eroa on 11 prosenttiyksikköä.

Haleyn mahdollisuuksia pidetään pieninä, mutta kampanja uskoo, että toivoa on niin pitkään kuin on toivoa. Varsinkin kuin New Hampshire on kuuluisa siitä, että se valitsee joskus altavastaajia vaaleissa.