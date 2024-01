Kirjeenvaihtajan kommentti: Trumpin murskavoitto iski etenkin yhden haastajan kanveesiin – Nikki Haley vetosi epätoivoisesti "painajaisen" pysäyttämiseksi

Vaikka Iowassa on jaossa vain 40 valitsijamiestä ehdokkuuteen vaadituista 1 215 valitsijamiehestä, Iowan vaalituloksella on väliä. Muut osavaltiot seuraavat iowalaisten äänestäjien käyttäymistä tarkasti, minkä vuoksi republikaanit polttivatkin yli 100 miljoonaa dollaria Iowassa esitettyihin vaalimainoksiin.

DeSantis pettyi

Valitsijamiehissä Trumpilla on nyt 20, DeSantisilla 8 ja Haleylla 7 valitsijamiestä. DeSantisin ongelma onkin, että hän on loistava ehdokas paperilla: 45-vuotias menestyvä Floridan kuvernööri, perinteinen perheenisä, joka on saanut kotiosavaltiossa merkittäviä konservatiivisia muutoksia.

Haley tuli siis kolmanneksi ja tuntui olevan helpottunut pienehköön pesäeroon DeSantisin kanssa. Viikon päästä on nimittäin New Hampshiren esivaalit, missä Haleyn kampanja on vahvoilla. New Hampshiren kannatuskyselyissä Haley on kirinyt alle 10 prosenttiyksikön päähän kärkiasemaa pitävästä Trumpista.