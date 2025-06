"Trump vihaa Eurooppaa" – Israelin ja Iranin konflikti sekä suhteet Yhdysvaltoihin puhuttivat Kultarannassa

Yhdysvaltalaisasiantuntijan mukaan Suomi edustaa sitä suuntaa, johon Euroopan on mentävä.

Presidentti Alexander Stubb avasi maanantaina ulko- ja turvallisuuspolitiikan Kultaranta-keskustelut Naantalissa Israelin ja Iranin konfliktin liekkien loimottaessa. Stubb kertoi toimittajille keskustelleensa maanantaina aamulla Israelin presidentin Isaac Herzogin kanssa konfliktista.

Maanantain paneelikeskusteluissa käsiteltiin myös transatlanttisen liittolaisuussuhteen tilaa, josta yhdysvaltalaiset asiantuntijat maalasivat lohduttoman kuvan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilla ei juuri ole lämpimiä tunteita Atlantin vastarannalle.

– Trump vihaa Eurooppaa, hän vihaa EU:ta eikä hän ole Naton fani. – – Hän on sanonut, että EU on juoni Amerikkaa vastaan, sanoi paneelissa Jeremy Shapiro, European Council on Foreign Relations -ajatushautomon tutkimusjohtaja.

Brittiläistä Royal United Services Institute -ajatushautomoa johtava yhdysvaltalaisasiantuntija Rachel Ellehuus sanoi paneelissa, ettei Yhdysvallat ole kokonaan kääntämässä selkäänsä Euroopalle, mutta irrottautumisen suuntaan tuuli kuitenkin puhaltaa. Aiemmin Nato-tehtävissä useita vuosia työskennellyt Ellehuus kertoi Suomen edustavan sitä ajattelua, jota tarvitaan nyt muuallakin Euroopassa.

– Suomi edustaa sitä suuntaa, johon Euroopan on mentävä. Ymmärrätte omavaraisuuden ja kokonaisvaltaisen turvallisuusajattelun, Ellehuus sanoi.

Stubb: Trumpilla "kädet täynnä"

Stubb sanoi maanantaina, ettei ollut itse keskustellut Trumpin kanssa Israelin ja Iranin konfliktin kärjistyttyä.

– Olen hyvin tietoinen siitä, että hänellä on kädet täynnä juuri nyt tätä yksittäistä konfliktia.

Konfliktilla on yhteys myös Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Iran on ollut harvoja sotilaallista tukea suoraan Venäjälle antaneita liittolaismaita.

– Näkisin, että Iranin kapasiteetti tuottaa, myydä ja siirtää omaa ohjustuotantoaan Venäjän suuntaan on rajallinen tämänkin iskun takia, Stubb sanoi.

Iranin kyvyt heikkenivät merkittävästi jo aiemmassa iskujen vaihdossa Israelin ja Iranin välillä noin kahdeksan kuukautta sitten, presidentti lisäsi.

– Tietojemme mukaan Iranilla oli tämän viimeisimmän iskun aikaan jäljellä noin 2 000 ohjusta, nyt enää 1 500.

Video: Stubbilta kylmä analyysi Trumpin luottomiehestä

1:53 Näin Stubb analysoi Trumpin luottomiestä, erityislähettiläs Steve Witkoffia.

Stubb ei näe lisäarvoa Palestiinan tunnustamiselle

Stubb toisti maanantaina kantansa, jonka mukaan Suomen ei juuri nyt kannata tunnustaa Palestiinan valtiota. Tälle viikolle suunniteltu Ranskan ja Saudi-Arabian johtama YK-kokous kahden valtion mallin tiimoilta lykkääntyi Israelin ja Iranin konfliktin takia.

Stubb sanoi tehneensä keskustelustaan Herzogin kanssa sen johtopäätökseen, että Israel haluaa tuhota Iranin kohdalla kolme pilaria, eli Iranin tukemat terroristijärjestöt, maan ohjukset sekä ydinaseohjelman. Vasta sen jälkeen siirryttäisiin kohti keskusteluja.

– Monimutkainen tilanne, jossa Suomen vaikutusvalta tällä hetkellä on rajallinen.

Stubb ei näe, että Suomen tunnustus hyödyttäisi nykytilannetta.

– Kansainvälisen politiikan keskiössä ei nyt ole se, tunnustaako Suomi Palestiinan. Tällä hetkellä en näe mitään lisäarvoa tunnustamiselle.

Stubb keskusteli paneelissa Latvian presidentin Edgars Rinkevicsin ja Viron presidentin Alar Karisin kanssa. Kultarannan teemana tänä vuonna on ”Muuttuva maailmanjärjestys – vanha ja uusi maailma kohtaavat”.

Kultarantaan kutsuttiin noin 140 keskustelijaa yhteiskunnan eri aloilta. Kultaranta-keskustelut jatkuvat tiistaihin.