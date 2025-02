Stubb Trumpin Gaza-lausunnoista: "Yhdysvaltojen linja on muuttunut"

Alexander Stubb toivoo Yhdysvaltain politiikkaan terveen järjen käyttöä.

Presidentti Alexander Stubb kommentoi presidentti Donald Trumpin Gazaa koskevia lausuntoja todeten, että Suomen näkökulma on selvä: Suomi tukee kansainvälistä oikeutta, YK:ta ja kahden valtion mallia Lähi-itään.

Stubb sanoi valtiopäivien avajaisten yhteydessä medialle, että Suomen Yhdysvaltoja koskevien kannanottojen vertaaminen Neuvostoliiton aikaiseen suomettumiseen osoittaa tiettyä historiattomuutta.

Neuvostoliitto oli kommunistinen sortovaltio, jota vastaan Suomi taisteli talvi- ja jatkosodassa, hän sanoi.

Stubb kommentoi myös Trumpin lausuntoja, joiden mukaan Grönlanti pitäisi siirtää Yhdysvaltojen hallintaan.

Stubb sanoi olevan ilman muuta selvää, että Suomi tukee Tanskan itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia.

Tanskan toiveesta diplomatiaa harjoitetaan nyt taustalla ja EU:n johdolla, Stubb sanoi.

– Kuten puheessani totesin, niin Yhdysvaltojen linja on muuttunut. He eivät enää tukeudu samalla tavalla monikeskiseen yhteistyöhön, jota me toivoisimme. Me uskomme kansainvälisiin instituutioihin ja sääntöpohjaiseen järjestelmään.

Stubb totesi, että Yhdysvaltojen politiikka on tällä hetkellä hyvin transaktionaalista, eli kaupankäyntiin tähtäävää.

– Silloin meidän on totta kai oltava uskollisia omille arvoillemme ja pidettävä niistä kiinni.

Tavoitteena pitää olla saada tilanne rauhoitettua ja Yhdysvallat käännettyä uudemman kerran kohti kansainvälistä yhteistyötä.

– Terveen järjen käyttö on sallittua, Stubb sanoi.

