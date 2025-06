Ulkoministeri Valtonen: Näin Putin saattaa pelata Iran-korttinsa

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Israelin ja Iranin konflikti voi tarjota Putinille mahdollisuuden yrittää häivyttää huomiota Ukrainan sodasta.

Ulkoministeri Valtonen sanoo, ettei ole mitään merkkejä siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi valmis pysyvämpään rauhanratkaisuun. Valtonen ei usko, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kahdenvälisillä keskusteluilla olisi ratkaisevaa merkitystä Ukrainan sodan suhteen.

– Mitään ratkaisevaa ei tapahdu, jollei Venäjää pysäytetä. Koska meillä ei ole mitään indikaatiota että Putin olisi valmis edes tulitaukoon, saati sitten pysyvämpään tai oikeudenmukaisempaan rauhanratkaisuun. Putin taitaa tarvita sotaa pysyäkseen itse vallassa, Valtonen sanoi.

Trumpin ja Zelenskyin on tarkoitus käydä kahdenvälisiä keskusteluja G7-maiden huippukokouksen aikana Kanadassa.

Valtosen mukaan Euroopan on tärkeä jatkaa omaa strategiaansa.

– Tuetaan Ukrainaa ja heikennetään Venäjää pakotteilla. Se on tärkeää. Tässä rinnalla vahvistetaan omaa puolustusta ja pelotetta, Valtonen sanoi.

"Jos minä olisin Putin..."

Donald Trump sanoi varhain maanantaina Suomen aikaa, että Israelin ja Iranin olisi aika päästä sopimukseen. Trump on sanonut myös olevansa avoin sille, että Venäjän presidentti Vladimir Putin toimisi Israelin ja Iranin konfliktissa välittäjänä. Presidentit keskustelivat asiasta puhelimessa viikonloppuna.

Valtonen arvioi, että Putin saattaa yrittää hyödyntää tilannetta.

– Jos minä olisin Putin, sanoisin Trumpille, että meillä on hyvät suhteet Iraniin. Mitä jos yhdessä edistetään tätä sopimusta ja jätetään Ukraina vähän niin kuin varjoon. Pyytäisin itselleni mandaattia ratkaista se omalla tavallani, Valtonen sanoi MTV Uutisten haastattelussa Kultarannassa maanantaina.

Valtonen sanoo Iranin heikentymisen heikentävän myös Venäjän vaikutusvaltaa.

– Se, että Iran on heikentynyt viime aikoina tuntuvasti sekä poliittisesti että sotilaallisesti – ennen kaikkea Israelin iskujen myötä – heikentää myös Venäjän vaikutusvaltaa Lähi-idässä. Jo se, että al-Assadin hirmuhallinto kaatui Syyriassa puolisen vuotta sitten, on tuntuvasti vaikeuttanut Venäjän läsnäoloa alueella. Se on sekä Suomen näkökulmasta että globaalin rauhan kannalta hyvä asia, Valtonen sanoi.

Valtonen kommentoi Lähi-idän tilannetta Naantalin Kultarannassa, missä alkoi tasavallan presidentti Alexander Stubbin isännöimä kaksipäiväinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelutapahtuma.