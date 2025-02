Emmanuel Macron tapaa Donald Trumpin Washingtonissa

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on määrä tavata tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Washingtonissa. Macron sanoo aikovansa ehdottaa toimia, joilla voidaan torjua Venäjän Eurooppaan kohdistamaa uhkaa ja varmistaa rauha Ukrainassa.

Macronin odotetaan niin ikään korostavan Trumpille, ettei Euroopan maita voi sivuuttaa, kun Ukrainan rauhasta neuvotellaan.

Trump järkytti taannoin kansainvälistä yhteisöä, kun hän kertoi olevansa valmis neuvotteluihin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Ukrainan sodan päättämisestä ilman Euroopan maita tai Ukrainaa.

Trump on myös valheellisesti väittänyt, että Ukraina olisi aloittanut sodan.

Macron on yrittänyt koordinoida Euroopan maiden yhteistä vastausta Yhdysvaltojen politiikan äkilliseen muutokseen korostaen, että Venäjä muodostaa eksistentiaalisen uhan kaikille eurooppalaisille.

– Kyseessä on valtio, joka on aseistanut itsensä äärimmilleen ja jatkaa aseistautumistaan. Emme vielä nyt tiedä, mihin se päättyy, joten meidän kaikkien on toimittava sen torjumiseksi, Macron sanoi ennen lähtöään Washingtoniin.