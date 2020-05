Trump uhkaa lakkauttaa WHO:n rahoituksen pysyvästi

Trump on tviitannut kuvan kirjeestä, joka on lähetetty WHO:n pääjohtajalle. Trumpin mukaan kirje selittää itse itsensä. Kirjeessä presidentti luettelee esimerkkejä, jotka hänen mukaansa kertovat WHO:n virheistä pandemian hoidossa, kuten että se julisti pandemian vasta myöhään. Trump ryöpyttää järjestöä jälleen myös siitä, että se on liian läheisissä väleissä Kiinan kanssa.

Yksin Yhdysvalloissa virustartunnan on saanut 1,5 miljoonaa ihmistä. Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on todettu lähes 92 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Se on noin 280 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on päälle 50.