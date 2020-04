Trump laittaa WHO:n rahoituksen jäihin, päätös kirvoittaa murskakritiikkiä: "Mies on vaarallinen koko maailmalle" – "Ei kesken pandemian tehdä tällaista"

Yhdysvallat on järjestön suurin rahoittaja, noin 15 prosentin vuosibudjettiosuudellaan. Kyse on 400 miljoonasta dollarista.

Suurten kansainvälisten järjestöjen ja yhdistysten johto on paheksunut päätöstä tuoreissa kannantoissaan, kuten myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Tämä on aivan järjetön ja totaalisen vastuuton päätös. Tiede ja tutkimus on viime kädessä se ratkaisu, jolla päästään ulos koronakriisistä. Ilman kansainvälistä koordinaatiota, koronan voittaminen on käytännössä mahdotonta, hän kirjoittaa tviitissään.