Nyt se on virallista: Yhdysvallat vahvisti vetäytymisensä WHO:sta

Ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille, että Yhdysvallat lähtee WHO:sta 6. heinäkuuta 2021. Yhdysvallat on WHO:n suurin rahoittaja.

Trump: WHO on Kiinan talutusnuorassa

Presidentti Donald Trump on syyttänyt WHO:ta liian läheisistä suhteista Kiinan. Trumpin mukaan WHO on Kiinan talutusnuorassa eikä ole tehnyt tarpeeksi koronaviruspandemian ehkäisemiseksi.