Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump on nyt virallisesti rikollinen, mutta miten se vaikuttaa presidentinvaaleihin?

Harmitukseen on syytä, sillä Trump ei joudu kantamaan rikollisen taakkaa ainoastaan presidentinvaalikampanjan, vaan koko loppuelämänsä. Trump teki jälleen kerran myös historiaa, hänestä tuli ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on tuomittu rikoksista.

Nyt alkaakin sitten arvailut mitä tämä kaikki tarkoittaa Trumpin vaalikamppailun kannalta. Ainoa oikea vastaus on, ettei kukaan täysin varmasti tiedä. Yhdysvallat on syvästi kahtiajakautunut kahden pääpuolueen välillä, mikä vaikuttaa jopa ihmisten valintoihin missä osavaltiossa asuu tai mitä televisiokanavaa katsoo. Sen vuoksi Trumpilla on ollut otollista kylvää epäluottamusta oikeusjärjestelmään. New Yorkin pääsyyttäjät ovat vaaleilla valittuja ja Trumpin syyttäjä on demokraatti. Trumpin tuomiosta teki päätöksen puolustuksen ja syyttäjän yhteisesti valitsema valamiehistö, mutta sitä ei Trumpin kampanjamainoksissa korosteta.