Trump ja koomikko O’Donnell riitelevät taas – "Kuningas Joffrey, jolla on mandariinin värinen rusketussuihke"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai jo vuosikymmeniä kestäneen riidan syttymään uudelleen sivaltaessaan koomikko Rosie O’Donnellia Truth Socialissa. Käänteistä kerto muun muassa yhdysvaltalainen CNN.

– Koska Rosie O’Donnell ei ole suuren maamme parhaaksi, harkitsen vakavasti hänen kansalaisuutensa peruuttamista. Hän on uhka ihmiskunnalle, ja hänen pitäisi jäädä ihanaan Irlannin maahan, jos he haluavat hänet. JUMALA SIUNATKOON AMERIKKAA!, kirjoitti Trump Truth Socialissa lauantaina 12. heinäkuuta.

"Kuningas Joffrey, jolla on mandariinin värinen rusketussuihke"

O'Donnell vastasi uhkaukseen hyvin räväkästi Instagramissa. Hän julkaisi vuosia vanhan kuvan, joss presidentti Trump on kuvattuna yhdessä entisen yhdysvaltalaisen liikemiehen, seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin kanssa.

– Haluatko peruuttaa kansalaisuuteni? Yritä vain, kuningas Joffrey, jolla on mandariinin värinen rusketussuihke. En ole sinun vaiettava. En ole koskaan ollutkaan, päivityksessä muun muassa kirjoitettiin.

Kuningas Joffrey viittaa brittiläisessä kirjasarjaan perustuvassa Game of Thronesissa nähtyyn Joffrey Baratheonin hahmoon.

Baratheon nousee sarjan edetessä kuvitteellisen Seitsemän kuningaskunnan kuninkaaksi ja häntä voidaan pitää yhtenä sarjan antagonistina.

Hahmoa on kuvailtu vuosien varrella yhdeksi elokuva- ja tv-historian vihatuimmaksi hahmoksi. Esimerkiksi brittilehti The Independent listasi sen vastikää vastaavan listauksen kärkipaikalle.

Koomikko Rosie O’Donnell herätti myös huomiota viime viikon viikonloppuna, kun hän julkaisi Tiktokissa videon, jossa hän haukkui Trumpin ja hänen hallintonsa reaktiota Texasin tulviin.

Samalla hän väitti presidentin ”suolistaneen kaikki ennakkovaroitusjärjestelmät ja hallituksen sääennustuskyvyt”.

O'Donnell asuu nykyään Irlannissa

O’Donnell kertoi CNN:lle viikonloppuna tienneensä, että Projekti 25 -hankkeen lukemisen jälkeen hänen ja ei-binäärisen lapsensa pitäisi lähteä maasta, jos Trump valittaisiin uudelleen presidentiksi. Nyt hän asuu Irlannissa.

– En kadu mitään. Ei ole kulunut päivääkään, jolloin olisin ajatellut, että se oli väärä päätös. Minut otettiin avosylin vastaan.

Trumpin ja O'Donnellin pitkäaikainen kiista sai alkunsa jo vuonna 2006. Silloin O'Donnell kutsui Trumpia Pieni talo preerialla -ohjelman (eng. Little House On The Prairie) "käärmeöljymyyjäksi”, minkä lisäksi hän väitti Trumpin menneen konkurssiin.

Trump taas on vuosien aikana kutsunut koomikkoa ”todelliseksi luuseriksi” ja ”töykeäksi, karkeaksi, vastenmieliseksi, tyhmäksi sekä siaksi”, CNN kertaa.

Trumpin uhkaus on "ilmeisen perustuslain vastainen"

CNN:n korkeimman oikeuden analyytikko Steve Vladeck sanoi lauantaina Trumpin uhkauksen olevan ”ilmeisen perustuslain vastaiseksi”.

– Kansalaisuuden peruuttaminen on vaikeaa ja vielä vaikeampaa on karkottaa hänet maasta, kirjoitti Vladeck aiemmin huhtikuussa.

Myös koomikko tietää, ettei Trump voi viedä kansalaisuutta tai karkottaa – ainakaan helposti.

– Mutta korkein oikeus on antanut hänelle rajoittamattomat valtuudet, joten kuka tietää, mitä hän voi tehdä ja mitä ei.