Donald Trump ei pyri presidentiksi vuonna 2028, jos häviää marraskuussa

Trumpin vastaehdokkaana marraskuun vaaleissa on demokraattien presidenttiehdokas ja istuva varapresidentti Kamala Harris , 59.

78-vuotias Trump on nyt Yhdysvaltain historian vanhin presidenttiehdokas sen jälkeen, kun demokraattien istuva presidentti Joe Biden, 81, luopui jatkokauden tavoittelusta heinäkuussa. Jos Trump asettuisi ehdolle vuoden 2028 vaaleissa, hän on vaaleihin mennessä jo 82-vuotias ja vanhempi kuin Biden on nyt.