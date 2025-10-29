Yhdysvaltain perustuslaki rajoittaa presidenttien kaudet kahteen, mutta osa Trumpin kannattajista on silti vaatinut uutta jatkokautta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, ettei hänen ole sallittua pyrkiä kolmannelle presidenttikaudelle.

Trump on kommentoinut mahdollisia jatkopyrkimyksiään usein varsin ylimalkaisesti. Tuoreessa lausunnossa presidentti vaikuttaa myöntävän, ettei Yhdysvaltain perustuslaki mahdollista hänelle kolmatta kautta.

Trump ja hänen kannattajansa ovat toistuvasti nostaneet esille ajatuksen siitä, että nyt 79-vuotias Trump olisi ehdolla vielä vuoden 2028 presidentinvaaleissa. Ulostulot ovat herättäneet huolta Trumpin vastustajien keskuudessa.

– Minulla on korkeimmat mielipidemittauslukemat, jotka minulla on koskaan ollut, Trump sanoi presidentin Air Force One -lentokoneessa.

– Lukemani perusteella luulen, etten saa asettua ehdolle, joten katsotaan, mitä tapahtuu... Se on sääli, Trump kuitenkin jatkoi.

Yhdysvaltain perustuslaki rajoittaa presidenttien kaudet kahteen, ja Trump aloitti toisen kautensa tammikuussa. Edellisen kerran hän oli presidenttinä vuosina 2017–2021.

Trump: "Melko selvää"

Trump on usein sanonut, että hänen kannattajansa ovat vaatineet häntä jatkamaan hallintokauttaan vielä vuoden 2028 jälkeenkin. Trumpilla on myös ollut usein presidentin työhuoneessa pöydällään punaisia hattuja, joissa lukee “Trump 2028”.