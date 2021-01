Trumpin ja Pencen välit muuttuivat jäätäviksi – varapresidentti pettyi pahasti: "Kaiken sen jälkeen, mitä olen tehnyt hänen vuokseen"

Keskiviikon kongressitalon väkivaltaisten tapahtumien jälkeen osa republikaaneista on vaatinut varapresidentti Mike Penceä astumaan Donald Trumpin tilalle.

Seitsemän uutisissa eilen vieraillut Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Rani-Henrik Andersson Helsingin yliopistosta vahvisti, että käytännössä on mahdollista, että Pence astuisi Trumpin tilalle. Trumpilla olisi kuitenkin tällöin valitusoikeus ja sen jälkeen kongressi joutuisi vielä äänestämään asiasta.

Aiemmin palveli kuuliaisesti presidenttiä

Aiemmin yhteistyö Trumpin ja Pencen välillä on sujunut saumattomasti. Pence on ollut kuuliainen presidentin palvelija.

Vuosien ajan Pence on toteuttanut erittäin kuuliaisesti Trumpin antamia käskyjä, jopa liiallisuuksiin asti, kirjoittaa The New York Times. Viime päivien tapahtumat ovat kuitenkin muuttaneet Trumpin ja Pencen välit hyvin viileiksi.