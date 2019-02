Trumpin ja Kimin tapaamiskaupunki julkistettiin – kaksikko tapaa Vietnamin Hanoissa

– Pohjois-Koreasta tulee Kim Jong-unin johdolla suuri talousmahti. Hän voi yllättää jotkut, mutta hän ei yllätä minua, koska olen oppinut tuntemaan hänet ja tiedän täysin, kuinka pätevä hän on. Pohjois-Koreasta tulee toisenlainen raketti – taloudellinen! Trump tviittasi.

Tuleva tapaaminen on Trumpin ja Kimin toinen. He tapasivat ensimmäisen kerran kesäkuussa Singaporessa, jolloin johtajat lupasivat ympäripyöreässä asiakirjassa työskennellä Korean niemimaan ydinaseriisunnan eteen. Sen jälkeen asiassa on tapahtunut hyvin vähän edistystä.