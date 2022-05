Ruotsi kerää kritiikkiä, mutta miksi se on jopa vaarallisempi kuin aiemmin? Leijonat-valmentajalta painokasta tekstiä

– Pystyimme ottamaan jenkkien vauhtipeliä pois. Teimme oikeita valintoja, kun he olivat kääntämässä ja hyökkäämässä neljällä. Saimme sitä kuriin ja he joutuivat lyömään kiekkoa päätyyn, minkä yhteydessä heidän hyökkääjänsä joutuivat pysähtymään. Erikoistilanteiden lisäksi tuo oli avainasemassa maanantain pelissä, Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner sanoo MTV Urheilulle.

Asiantuntija

– Saamme aika harmonisen joukkueen vastaan. He ovat roolittaneet sitä vahvasti. En tiedä kieltäytymisten takia tai miksi, mutta siellä on nyt roolipelaajia mukana. On ylivoima- ja alivoimapelaajia, on duunareita, yksilötaitoa ja kärjessä nämä huippupakit, jotka luutivat isoja minuutteja. Identiteetiltään he ovat yhä samanlaisia. Luisteluvoima, yksilötaito ja tietty luovuus näkyy yhä läpi, mutta joukkueena he ovat vaarallisempia kuin aikoihin, Manner näkee ja väittää.