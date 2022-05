Ruotsalainen pistelinko siirtyy SM-liigaan: "Ollut meillä jo useamman vuoden seurannassa"

Keskellä viihtyvä Ottosson nakutteli kuluneella kaudella Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa IF Björklövenissä 48 runkosarjaottelussa uransa parhaat tehopisteet 15+33=48. Björklövenin kasvatti on pelannut Ruotsissa myös pääsarja SHL:ssä Linköpingissä, Färjestad BK:ssa ja MODO Hockeyssa.

– Ottosson on ollut meillä jo useamman vuoden seurannassa. Hän on mennyt joka vuosi eteenpäin ja nyt on seuraavan askeleen aika ja on hienoa, että hän tarttui siihen, KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa.