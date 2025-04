Tre Kronor haalii NHL-vahvistuksia – kasaamassa kovaa nippua MM-kotikisoihin

Ruotsin NHL-pelaajat ovat tulossa hyvällä joukolla edustamaan maataan MM-kotikisoihin.

Tre Kronor on vahvistanut jo kuusi NHL-pelaajaa koti-MM-turnaukseen, ja lisää on tulossa. Sam Hallamin ryhmä on vahvistunut ainakin kolmella puolustajalla ja kolmella hyökkääjällä rapakon takaa. Puolustajat Adam Larsson, Rasmus Andersson, ja Marcus Pettersson vahvistavat takalinjoja sekä William Eklund, Alexander Wennberg ja Filip Forsberg häärivät hyökkäyspäässä.

– Siitä tulee hemmetin hauskaa, varsinkin kun saa pelata Ruotsissa kotiyleisön edessä. MM-kotikisat saa luultavasti kokea vain kerran uran aikana, kommentoi Viaplayn mukaan.

Edellä mainittujen lisäksi ainakin New York Rangersin Mika Zibanejadin kerrotaan olevan kiinnostunut maajoukkuepaidasta.

– Pitää käydä lääkärintarkastuksessa ja hoitaa myös muita asioita tiimin kanssa täällä, enkä halua antaa vastausta ennen kuin olen sataprosenttisen varma. Toivon todella, että voin antaa positiivisen vastauksen, Zibanejad kommentoi Aftonbladetille.

Myös Pittsburgh-puolustaja Erik Karlsson on raottanut ovea MM-kisoille.

– Pitää miettiä muutama päivä. Minulla on ollut kroppani kanssa hieman ongelmia, mutta pystyin pelaamaan kaikki 82 ottelua, mistä olen todella ylpeä, Karlsson sanoi The Hockey Newsille.

Leijoniin on varmistanut tulonsa neljä NHL-pelaajaa. Juuse Saros ja Justus Annunen tulevat torjuntahommiin. Heidän lisäkseen Eeli Tolvanen ja Teuvo Teräväinen ovat vastanneet kutsuun.

Tshekin saalis on ainakin toistaiseksi laiha NHL-vahvistusten osalta. Vain Calgary Flamesin maalivahti Dan Vladar on vahvistanut tulonsa tshekkiryhmään.