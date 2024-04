Katsokaa, millaista joukkuetta Tre Kronor kasaa – Ruotsi julkisti tuoreimmat NHL-vahvistukset

Tre Kronorin tiistaina julkistetut NHL-miehet ovat hyökkääjä Andre Burakovsky ja puolustaja Marcus Pettersson. Nykyisin Seattlessa pelaava Burakovsky on kaksinkertainen NHL-mestari, jolla aiempaa MM-kokemusta on vain keväältä 2016. Pettersson pelasi tällä kaudella Pittsburghissa, ja hänen edellinen MM-esiintymisensä on kahden vuoden takaa.