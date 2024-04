Ruotsin NHL-supertähti "erittäin kiinnostunut" MM-kisoista: "Aion juoda ensin muutaman oluen"

Ruotsalaislehti Expressenille tuntojaan purkanut tähtipuolustaja Karlsson kertoi tarvitsevansa seuraavaksi henkisen ulospuhalluksen, mutta halua jatkaa kautta maajoukkuepaidassa on olemassa.

– Kehoni tuntuu olevan täysi kunnossa. En ole enää nuori, joten on katsottava, miltä tuntuu, kun kaikki rauhoittuu, jos kaikki on yhä täydellisesti. Sitten pitää katsoa, miltä perheen kesäsuunnitelmat näyttävät. Tahto on aina olemassa, siitä ei ole kysymys. Toivon, että saamme jotain sovittua, Karlsson avasi.