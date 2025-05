Ruotsille taas uusi NHL-vahvistus

Ruotsin jääkiekon MM-joukkue vahvistuu jälleen yhdellä NHL-pelaajalla, kun Washington Capitalsin puolustaja Rasmus Sandin tulee Tre Kronoriin.

Washington tippui pudotuspeleissä Carolinalle ja Sandin vastasi myöntävästi Tre Kronorin päävalmentaja Sam Hallamin kutsuun. Sandin, 25, pelasi vahvan kauden Capitalsin takalinjoilla paukuttaen 30 pistettä 82 ottelussa.

– Tuleeko hän? Onpa mahtavaa, Ruotsin Samuel Ersson kommentoi Tre Kronorin tuoretta vahvistusta Aftonbladetille.

– Hän on taitava sekä puolustus- että hyökkäyssuuntaan, kommentoi Ruotsin Erik Gustafsson.

Ruotsilla on hurja nippu, ainakin jos lasketaan NHL-pelaajien määrää. 4–0-voitossa Ranskaa vastaan Ruotsin kokoonpanossa oli vain kolme pelaajaa, jotka eivät pelaa NHL:ssä. Kun seuraavaan otteluun Kanadaa vastaan mukaan tulee vielä Vegasin William Karlsson ja ehtiessään vielä Sandin, ei Tre Kronorista löydy pian yhtään pelaajaa ilman NHL-statusta.

Ruotsalaismedian mukaan joukkueessa pidetään vielä paikkaa auki NHL-apuja varten. Esimerkiksi Toronton William Nylanderin nimi on ollut vahvasti esillä. Nylanderin Toronto Maple Leafs on vielä mukana NHL:n pudotuspeleissä. Toronton ja Floridan välinen pudotuspelisarja on kutkuttavasti tasatilanteessa 3–3, ja välieriin menijä ratkaistaan seiskapelissä maanantain vastaisena yönä.