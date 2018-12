Trafin kohupalvelusta odotetaan tänään selvityksiä

Ministeriö odottaa myös kuulevansa, voidaanko osia Trafin verkkopalveluista alkaa avata uudelleen. Lopullisesti Viestintäviraston arvioiden on määrä valmistua runsaan viikon päästä. Syntynyttä tilannetta pohtii myös muun muassa tietosuojavaltuutettu, joka jo elokuussa oli pyytänyt Trafilta selvitystä.

Sähköisestä kuljettajatiedot-palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevan ajokortin. Ongelmallista on, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.