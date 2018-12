Berner: Huomenna saadaan lisää tietoa, onko Trafi toiminut lain mukaisesti – jatkotoimet päätetään sen jälkeen

– Trafi on asiaa käsitykseni mukaan käynyt läpi ja siihen myös tarttunut, mutta ministeriöllä ei ole ollut tietoa tästä tietosuojavaltuutetun kyselystä, Berner sanoi medialle eduskunnassa.

Aarnion mukaan Trafin vastaus on parhaillaan tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltävänä ja kannanotto on valmistumassa näinä päivinä.

Ruotsissa kaksi ministeriä jätti hallituksen viime vuonna ajoneuvohallinnon tietovuotokohun takia. Suomessa vastuu on Bernerin mukaan viranomaisen.

– Tämä on ennen kaikkea lain toimeenpanokysymys, joka on viranomaisen vastuulla. Nyt katsotaan, onko viranomainen toiminut lain mukaisesti ja toimeenpannut lakia sen mukaisesti kuin on pitänyt. Tästä tiedämme lisää huomenna iltapäivällä, ja jatkotoimista päätetään sen jälkeen.