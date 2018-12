Tunnettu poliisikin ihmetteli, miksi hänen turvakiellolla piilotetut ajokorttitiedot näkyvät –Trafin sähköinen asiointipalvelu pysyy toistaiseksi kiinni

Trafi sulki palvelun eilen, kun sähköisiin asiointipalveluihin kuuluvat ajokorttitiedot herättivät arvostelua. Ajokorttitiedoista on voinut selvitä ajo-oikeuden lisäksi muitakin henkilökohtaisia tietoja kuten henkilön syntymäaika. Yhdistelemällä tietoja muista palveluista on ollut mahdollista saada tietoon muun muassa hänen osoitteensa.

Kenraali kertoo, että kuljettajatietopalvelua käynnistettäessä on arvioitu, että palvelu on lain ja tietosuoja-asetuksen mukainen. Hänen mukaansa Trafi on saanut nyt palautetta, että ajokortin voimassaolon perusteella on pystynyt päättelemään henkilön iän.