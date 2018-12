Ministeriö pyytää selvitystä Trafin tietoturvasta

Trafin tietojohtaja Juha Kenraali kertoo, että kuljettajatietopalvelua käynnistettäessä on arvioitu, että palvelu on lain ja tietosuoja-asetuksen mukainen. Hänen mukaansa Trafi on saanut palautetta, että ajokortin voimassaolon perusteella on pystynyt päättelemään henkilön iän.