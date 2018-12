Trafin kuljettajatietopalvelua ei palauteta sellaisenaan käyttöön – aiheutti kohun tietosuojapuutteiden takia

Viestintävirasto on selvittänyt Trafin sähköisten palveluiden tietosuojaa ja tietoturvaa. Selvityksen mukaan tietojen massaluovutusta palvelussa ei näytä tapahtuneen.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin tietosuojavaltuutetun Reijo Aarnion lausunnosta, jossa Aarnio katsoi, että Trafi on kuljettajatietojärjestelmässään julkaissut merkittävästi enemmän tietoja kuin mitä liikennepalvelulaki edellyttää. Aarnion mukaan on mahdollista, että palvelun kautta saatuja henkilötietoja on voitu käyttää myös lainvastaisiin tarkoituksiin, kuten identiteettivarkauksiin.