Viestintävirasto on antanut arvionsa Trafin palveluiden tietoturvasta

Viestintäviraston seuraavan arvion Trafin palveluista on määrä valmistua 21. joulukuuta mennessä. Syntynyttä tilannetta pohtii myös muun muassa tietosuojavaltuutettu, joka jo elokuussa oli pyytänyt Trafilta selvitystä.

Sähköisestä kuljettajatiedot-palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevan ajokortin. Ongelmallista on, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.