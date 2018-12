Trafi syynää kaikki sähköiset palvelunsa ajokorttikohun vuoksi – pääjohtaja irtisanoutui tänään kohun seurauksena

Sähköisestä kuljettajatiedot-palvelusta on voinut saada helposti ja ilmaiseksi selville ihmisten voimassa olevat ajokorttitiedot. Ongelmallista on, että erilaisia hakuja ja tietokantoja yhdistelemällä on ollut mahdollisuus myös väärinkäytöksiin, kuten identiteettivarkauksiin.