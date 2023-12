Traficom: Pienten kuljetusrobottien on oltava pienempiä ja äänekkäämpiä

Pienille kuljetusroboteille on määritelty tarkemmat tekniset vaatimukset, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Viraston mukaan yksi merkittävimmistä muutoksista on robottien sallitun maksimikoon pienennys. Lisäksi kuljetusrobottien ääniviestinnän on jatkossa oltava voimakkuudeltaan vähintään 75 desibeliä.

Määräyksen päivitystarvetta arvioidaan aktiivisesti

– Koska kyseessä on uusi ajoneuvoluokka ja automaattiajaminen on liikenteessä uusi asia, on määräyksen päivitystarpeita syytä arvioida aktiivisesti, sanoo Juhola tiedotteessa.