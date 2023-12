Tesla Cybertruckin lähtöhinta nyt julki – nousi huimat 50 prosenttia arvioidusta

Vuonna 2019 julkaistun mutta tuotannosta viivästyneen sähköauton lähtöhinta on tuoreiden tietojen mukaan liki 61 000 dollaria, mikä on euroissa vastaavasti noin 56 000 euroa.

Ruostumattomasta teräksestä tehty ja litteiksi tasoiksi muotoiltu auto on Muskin mukaan saanut vaikutteita vuoden 1977 James Bond -elokuvan autosukellusveneestä. Kyseessä on elokuvasarjan The Spy Who Loved Me -jakso vuodelta 1977.