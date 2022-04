Kommentti: Kunnia SM-liigan parhaalle ketjulle – Ilveksen ja TPS:n sarjaan tuli entistä enemmän dramatiikkaa

Suhde on nyt tyly. TPS on tehnyt 11 maalia viidellä viittä vastaan pelatessa. Ilves yhden.

Nurmen, Pärssisen ja Mikael Pyyhtiän ketju on syystä tapetilla. Puhutaan kolmesta nuoresta, jo nykyhetken ja tulevaisuuden huippupelaajasta. Ennen kaikkea nykyhetkestä puhuttaessa he ovat TPS:n omia poikia, nykyprojektin vetureita.

Olisi ollut monelta kannalta rajua, jos TPS olisi menettänyt Pärssisen ja Nurmen tässä vaiheessa kevättä. Heidän läsnäolonsa on tärkeää jo henkisestä kulmasta katsottuna, sillä he ovat nykyisen TPS-joukkueen isoimpia johtavia pelaajia. Ja mikäpä seura aidosti pärjää, jos se menettää kaksi tärkeintä pelaajaansa kauden ratkaisuhetkillä.

Pyyhtiän jatkoerämaali tiesi sitä, että Ilves on nyt aidosti tukalassa raossa. TPS pääsee kotihalliinsa tilanteesta, jossa se voi hyvällä flow’lla tavoitella 3–1-tilannetta, mikä on kuin kuolinisku Ilvekselle.

Realismia on kuitenkin se, että TPS on nappaamassa nykytahdilla täysin ansaitun finaalipaikan. Se on ollut hyvä – kauttaaltaan.

Vaikka sen kärki on terävä ja elintärkeä, myös taustalta on tullut tukea. Jack Rodewald on täyttänyt enemmän kuin roolinsa kakkosketjun keskellä. Juraj Slafkovsky on väläytellyt nuorena pelaajana, jolta ei edes kannata odotella vielä liikoja. Puhumattakaan Eemil Virosta, puolustuksen liideristä tai Andrei Karejevista, joka on antanut vakuuttavia näyttöjä osaamisestaan.