TPS:n tavoite: Miljoonan euron tappiot

Jääkiekon SM-liigassa parhaan tuloksensa vuosiin tehnyt TPS aikoo palata omistajiensa tuella miljoonatappioiden tielle.

TPS:n toinen pääomistaja Ilkka Paananen ja toimitusjohtaja Aki Holma päivittivät Palloseuran tulevaisuuden suuntalinjoja maanantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

HC TPS Oy kertoi kesäkuussa parantaneensa selvästi taloudellista tulostaan aiemmasta. Tappiollista liiketoiminta on edelleen, mutta miljoonalukujen sijaan tappiot kutistuivat nyt 284 000 euroon.

TPS:n omistajat Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja ovat aiemmin asettaneet seuralle tavoitteeksi omavaraisuuteen pääsemisen, mutta nyt rahaa ollaan syytämässä toimintaan uudelleen.

Toimitusjohtaja Holman kommentti tiedotustilaisuudessa oli hätkähdyttävä:

– Tälle tilikaudelle tavoitellaan noin miljoonan euron tappiota, Holma totesi.

– Se tietysti kuulostaa pahalta, mutta mitä tässä on nyt nähty, ja miten myyntimme on lähtenyt kasvuun, meidän täytyy peilata siihen, Holma jatkoi.

TPS tavoittelee nyt liikevaihtonsa kasvattamista. Varovaisia merkkejä paremmasta on ollut nähtävissä sekä yritysmyynnissä että kausikorttikaupassa.

TPS on onnistunut säästämään kahdessa vuodessa noin kolme miljoonaa euroa lähinnä joukkueeseensa upottamastaan rahasta. Nyt myös urheilulliselle puolelle on tulossa lisäpanostuksia, mikä ei Holman mukaan tarkoita sitä perinteisintä keinoa.

– Se ei tarkoita pelaajabudjetin paisuttamista. Siihen ei ole koskettu, Holma sanoi.

– Se tarkoittaa liigavalmennusta ja sen kehittämistä sekä pelaajien kehittämistä ja urheilijoiden olosuhteita. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mahdollistetaan urheilulle tietty budjetti, vaikka meidän tulomme eivät sitä kata.

TPS:n pelaajabudjetti on Holman mukaan alkavalla kaudella 2,4 miljoonaa euroa. Se on Liigan keskitasoa ja sama kuin turkulaisseuralla vuosi sitten.

TPS palkkasi tulevalle kaudella päävalmentajakseen Saksassa pitkään valmentaneen Toni Söderholmin. Hänen apuvalmentajikseen valittiin muun muassa turkulaisen kiekon ikoni Mikko Koivu.