SM-liigan kärkikamppailussa TPS rynni toisessa erässä Tapparan rinnalle ja ohi.

Neljä voittoa neljästä kauden ensimmäisestä ottelustaan ottanut tappara johti avauserän jälkeen Eetu Tuulolan maalilla, mutta toisen erän puolivälissä TPS iski rinnalle ja ohi.

Ensin ajassa 29.17 Sisu-Petteri Lehtonen laukoi vasemman b-pisteen tienoilta ranteella kiekon ohi Christian Heljangon. Vaikka vetopaikka oli mainio, livahti kiekko kenties hieman helposti Heljangon verusteiden välistä verkkoon.

TPS siirtyi 2–1-johtoon vain puolitoista minuuttia myöhemmin. Tim Söderlund kauhoi Heljangon torjuman Eetu Päkkilän vedon irtokiekon sisään.

– On tulista tappuraa pelaajat Tapparan penkillä. Rikard Grönborg antaa omille palautetta, että näitä katsotaan videosulkeisissa pitkään. Pelaajat paiskovat juomapulloja, MTV Katsomon selostaja Juho Kokko kuvaili tuntoja Tappara-penkillä osuman jälkeen.

Tappara painoi erän lopun väkevästi päälle, mutta ei onnistunut ohittamaan toiseen erään TPS-maalille vaihdettua Noa Valia. Näin kolmanteen erään TPS-johdossa 2–1.

TPS vaihtoi toiseen erään maalivahtia, kun ottelun aloittanut ja avauserän pelannut Eetu Mäkiniemi jä vaihtopenkille. Turkulaisten maalille luisteli Vali. Mitään huomattavaa loukkaantumistilannetta ei ollut nähtävissä, ja Mäkieniemen sivuun jäämisen syy ei heti ollut selvillä. Hän ei ollut kokoonpanossa TPS:n edellisessä ottelussa KalPaa vastaan.