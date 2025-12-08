SM-liigassa pelaava TPS on vuokrannut ruotsalaispuolustaja Niklas Nilssonin riveihinsä SHL:ssä pelaavasta Örebrosta.

22-vuotiaan Nilssonin lainasopimus ulottuu vain 11. tammikuuta asti. Nilsson on pelannut tällä kaudella 20 ottelua SHL:ssä tehoin 0+1.

– Isokokoinen, hyvin liikkuva puolustaja, jonka vahvuudet ovat puolustuspelissä, TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio kuvailee seuran tiedotteessa.

– Uskon, että tämä on hyvä ratkaisu kaikille. Me pystymme tarjoamaan hänelle peliaikaa tässä vaiheessa kautta, ja kun katsotaan eteenpäin, meillä on paljon pelejä edessä. Lisäksi nuorten kisat tulevat vaikuttamaan kokonaisuuteen, joten tarvitsimme tälle ajanjaksolle myös määrällisesti vahvistusta, TPS:n urheilujohtaja Mika Suoraniemi perustelee tiedotteessa.

TPS-puolustajista Mitja Jokinen on tyrkyllä Nuorten Leijonien 13. joulukuuta nimettävään MM-leiriryhmään. Hyökkääjistä iän puolesta kisakoneeseen ovat tyrkyllä Aatos Koivu, Jesse Pärssinen ja Kasperi Pikkarainen.

– Tarkkailemme tilannetta myös hyökkäyksen osalta, ja siirtoikkunan ollessa auki pitää aina olla valmis reagoimaan, mikäli näemme mahdollisuuden tuoda joukkueeseen pelaajan, joka aidosti auttaa meitä. Pelaajamarkkinat ovat tällä hetkellä erittäin haastavat, ja sopivien ratkaisujen löytäminen ei ole yksinkertaista, Suoraniemi sanoo.

TPS:n kausi jatkuu tiistaina kotiottelulla JYPiä vastaan.