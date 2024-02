Yllätyssiirto! KalPa myi tähtipuolustajansa Ruotsiin – "Otamme riskin"

– Loukkaantumistilanteemme pakottaa meidät tekemään vaikeita ratkaisuja, mutta toivottavasti tätä kautta saamme hankittua sellaisia hyökkääjiä, keitä haluamme. On selvää, että otamme tietynlaisen riskin, mutta aika näyttää, miten se konkretisoituu, Laine toteaa.

KalPa käy tällä hetkellä tiukkaa taistelua pudotuspelipaikoista. Joukkue on tällä hetkellä kahdeksantena, mutta ero 11. majailevaan KooKoohon on vain kaksi pistettä. KalPa on tosin pelannut useamman ottelun muita vähemmän.