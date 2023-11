Kalle Rovanperä ja kumppanit lörpöttelivät salaisuudet julki suorassa lähetyksessä: "Pahoittelut tallille"

– Vauhdin puolesta kilpailu oli hyvä. Tämä tunne täytyy saada vietyä ensi kauteen. Olen silti hyvin pettynyt. Mutta tilanne on tämä. Yritän välttää vastaavat virheet, kun potentiaalia on. Kiitos tallille, ja valtavat kiitokset kaikille faneille. Ihmisiä on joka paikassa, ja he ovat tukeneet minua valtavasti. Toivottavasti pääsen täällä ensi kaudella siihen, mihin nytkin olisin halunnut. Aion ainakin yrittää. Puhun ensi kaudesta, vaikka en tiedä, mitä ensi kaudella tapahtuu – pahoittelut siitä tallille, japanilainen Takamoto Katsuta heitti.