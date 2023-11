"Ei pitäisi mitenkään olla mahdollista" – Tämä vertailu haastajiin osoittaa Kalle Rovanperän poskettoman ylivoiman

Rovanperä keräsi kauden 13 osakilpailusta yhteensä 250 pistettä. Saldo on viiden pisteen verran pienempi kuin vuosi sitten. Kun voittoja kertyi vain puolet (3) siitä mitä viime kaudella (6), selvää on, että Rovanperä jyräsi tällä kaudella tasaisuudellaan.

Pohja-ajoissa hän pani kolmella paremmaksi (72) kuin viime kaudella (69). Vertailu lähimpiin uhkaajiin MM-sarjassa – tallikaveri Elfyn Evansiin , Hyundain Thierry Neuvilleen ja M-Sportin Ott Tänakiin – osoittaa, miten posketon tällainen saldo on. MM-sarjassa sijoille 2–4 yltänyt kuskikolmikko keräsi koko kauden aikana yhteensä 94 pohja-aikaa, siis vain 22 enemmän kuin Rovanperä yksinään – ja vieläpä suomalaista paremmilta lähtöpaikoilta.

– Se on ihan käsittämätön suoritus. Suomalaisina voidaan olla ylpeitä siitä, että se ei ole jatkuvaa valitusta siitä, että aurataan tietä. Ranskalaismestarit jaksoivat siitä koko ajan valittaa. Kalle menee ja sanoo, että onhan tämä liukasta, mutta ajetaan niin kovaa kuin pystytään. Ei keskitytä siihen, mikä on huonosti, vaan siihen, mitä voitaisiin tehdä, että se ei olisi huonosti. Lopputulos on aivan poskettoman hyvä, MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa sanoo.