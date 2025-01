Toyotan hurja etumatka paljastui – Kalle Rovanperä harmittelee tehtyä muutosta: "Saattavat sopia muille"

Torstaina Monte Carlosta alkavalla MM-rallikaudella on käytössä uudenlaiset Rally1-autot, joista on karsittu paitsi tehoja myös kiloja. Vuoden tauon jälkeen mestarisuosikiksi palaava Kalle Rovanperä kokee muiden hyötyvän uudistuksesta enemmän kuin hän.

Rovanperä otti muista kärkinimistä tukevan niskalenkin heti kauden 2022 alkajaisiksi, kun MM-sarjassa alettiin ajaa hybridiyksiköllä varustetuilla Rally1-autoilla. Suomalaistähti voitti seitsemästä ensimmäisestä osakilpailusta viisi ja varmisti ensimmäisen MM-tittelinsä kauden kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa Uudessa-Seelannissa.

– Kyllä mä ainakin siitä (hybridiyksiköstä) muihin nähden hyödyin varmasti silloin, varsinkin alkuun, kun ne autot tulivat. Osasin ajaa sen hybridin kanssa hyvin, osasin käyttää sitä ja osasin myös ajaa sitä painavampaa autoa, Rovanperä sanoi MTV Urheilulle uuden kauden kynnyksellä.

Osaltaan Rovanperää auttoi myös se, että Toyota tuli hybridiaikakaudelle huomattavasti paremmin valmistautuneena kuin Hyundai. Autojen minimipaino nousi kauden 2021 jälkeen 1 190 kilosta 1 260 kiloon.

– Meillä oli lisäpaino autossamme hybridiaikakauden alusta lähtien, Toyotan tekninen johtaja Tom Fowler paljasti viime viikolla Dirtfish-sivustolla julkaistussa haastattelussa.

Käytännössä Toyota oli siis rakentanut autonsa alle minimipainon, ja näin ollen Toyotan piti lisätä painoja haluamiinsa paikkoihin päästäkseen minimipainoon, mutta toisaalta tämän myötä auton painopistettä pystyttiin viemään haluttuun suuntaan.

Hyundain Rally1-auto painoi ensimmäisellä hybridikaudella MTV Urheilun tietojen mukaan jopa 60–70 kiloa enemmän kuin Toyota.

Nyt kun hybridiyksiköt on poistettu, Rally1-autojen minimipaino on laskenut 1 180 kiloon, eli jopa alemmas kuin viimeisen sukupolven WRC-autoissa.

– Veikkaan, että minun saattaa olla ehkä vaikeampi tehdä eroja nyt, kun autot ovat taas sellaiset, että ne saattavat sopia muille paremmin. En tiedä, mutta se on veikkaus, Rovanperä sanoo.

Kuljettajat huomaavat 80 kilon puuttumisen, mutta Rovanperän mukaan ajotyyliä ei varsinaisesti ole ollut tarpeen muuttaa.

– Kun se paino lähti taka-akselilta pois, ehkä isoin juttu on ollut saada auto balanssiin ja painopistettä ja kaikkea, mikä on tietenkin tiimin ja insinöörien asia löytää, miten se saadaan kompensoitua ilman, että lisätään auton painoa. Se on ehkä se vaikein asia, yrittää sopeutua siihen.