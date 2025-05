Kalle Rovanperä paljastaa yllättävän asian itsestään – MM-rallin ulkopuolella iso voimavaratekijä: "Olen aika onnekas"

Kalle Rovanperä teki jo toisen maailmanmestaruutensa jälkeisellä yllätyspäätöksellä kaikille selväksi, että ralli on hänelle vain yksi osa elämää eikä toisinpäin. Laaja ystäväpiiri rallikuplan ulkopuolella tarjoaa Rovanperälle tuiki tärkeän henkireiän.

Vaikka MM-rallin kilpailukalenterissa on tätä nykyä merkittävästi vähemmän täytettä kuin vaikkapa Formula ykkösten vastaavassa, matkapäiviä kertyy silti jo pelkkien kisojen vuoksi melkoisesti.

Kun kisaviikko alkaa heti maananaiaamuna käynnistyvällä nuotitusjaksolla, paikalla on oltava viimeistään jo kisaa edeltävänä sunnuntaina.

Näin ollen esimerkiksi tänä vuonna pelkästään MM-ralleissa (14) paikalla oleminen vie kuljettajien vuodesta noin kolmanneksen. Tähän päälle tulevat testit, mahdolliset tehdasvisiitit ja erilaiset pr-tehtävät.

Rovanperän tapauksessa päivät koti-Suomessa ovat muutenkin harvassa, sillä hänen asuinpaikkansa on ollut jo vuosia Monacossa.

– Aika on tällaisessa työssä aika rajattua. Minulle on tärkeää, että ystävät pääsevät mukaan joihinkin reissuihin tai pääsen itse näkemään heitä, kun on vapaata, Rovanperä kertoo sosiaalisesta elämästään.

MM-rallin seuraajille Rovanperän ystävistä on tullut tutuksi ainakin Arttu Hanhinen, joka avustaa häntä kisojen yhteydessä kaikessa mahdollisessa ja näkyy tämän tästä myös tv-lähetyksissä. Kaksikko on pitänyt yhtä yläasteajoista lähtien.

– Olen siinä aika onnekas, että minulla on aika monta hyvää ja läheistä ystävää. Jos olen viisi viikkoa näkemättä ystäviä, olen silti päivittäin heihin yhteydessä. Se on aika siistiä. Totta kai myös perheeseen ja vanhempiin yritän olla yhteydessä niin paljon kuin ehdin.

Ystävien kanssa vietetty aika on Rovanperän mukaan sosiaalisuuden mukavin muoto. Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, ettei haastatteluissa hyvinkin sanavalmiiksi osoittautunut rallitähti koe olevansa sosiaalisissa tilanteissa omimmillaan.

– En ehkä ole mikään hirveän sosiaalinen ihminen muuten.

Rovanperän tapauksessa ystäväpiiri on muodostunut lähes täysin rallipiirien ulkopuolelta, mutta jokunen poikkeuskin löytyy.

– Takamoto (tallitoveri Katsuta) on muista kilpailijoista ainoa sellainen superläheinen. Rallipiireistä on tullut muutama sellainen, jotka ovat oikeita kavereita.