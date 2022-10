Ott Tänak vitsaili Kalle Rovanperän tanssiliikkeistä – "Näyttää olevan valmis yöhön"

– He löivät meidät kaikki selvästi. Kallella on myös erittäin hyvät tanssiliikkeet, joten hän näyttää olevan valmis yöhön, Tänak vitsaili rallin MM-sarjan nettisivujen mukaan.

”Kalle taisteli vain itseään vastaan”

– Uskoisin, että Espanjassa ja Japanissa on erilaiset sääolosuhteet kuin Belgian Ypres-rallissa. Espanja on ensimmäinen kunnon asvalttiralli tällä autolla, joten on mielenkiintoista nähdä, millä tasolla suorituskykymme on, Tänak sanoi.