Esapekka Lapilla unelmasauma – vaatimuksen suomalaistähdelle antava asiantuntija vihjaa isosta palkinnosta: ”Taistelee siinä rajalla”

Vallitsevat piste-erot eivät ole tyypillistä luettavaa. MM-sarjan viiden kärki on kerryttänyt pisteitä 1980-luvulta lukien yhtä tasaisesti tässä vaiheessa kautta vain kuudesti. Esimerkiksi viidellä edellisellä kaudella kärkiviisikko on mahtunut neljän kilpailun jälkeen seuraavien pistemäärien sisään: 70, 38, 37, 67, 48.

Mainitulla kaudella 2005 viisi parasta kuljettajaa löytyivät vaivaisen kuuden pisteen sisältä. Täpärimmälle ahtauduttiin vuonna 1981, jolloin viisi miestä ajoi kauden alussa neljän pisteen silmukkaan.

Tämän kauden pistesarakkeen keulassa on 69 pisteellä 39-vuotias Toyotan Sebastien Ogier, joka on ajanut neljästä ensimmäisestä kilpailusta kolme ja voittanut niistä kaksi. Kroatiassa hän sijoittui viidenneksi.

Ogierin jälkeen taulukon toisena kaasuttaa samassa pistemäärässä Elfyn Evans. Kalle Rovanperä on kaksikosta pisteen päässä kolmantena. Ott Tänak on kärjestä neljän pisteen päässä ja Thierry Neuville täydentää joukon viidentenä, tunnetulla kaulalla kärkeen.

– Ogier on ollut todella vahva koko alkukauden Toyotalla. Kaksi muuta Toyota-kuskia, Evans ja Rovanperä, eivät puolestaan ole päässeet yhtä hyvään vauhtiin suhteessa Ogieriin. Rovanperä on hetkittäin yltänyt siihen, mutta Evans on ollut alkukauden ajan selvästi Toyotan kolmanneksi nopein kuljettaja, C Moren asiantuntija Jari Ketomaa arvioi.

– Muut tiimit ovat parantaneet Toyotaan nähden. Tänak on tuonut Fordin mukaan kärkitaistoon. Hyundai on taas tehnyt parannustyötä säätöjen suhteen, mutta siellä on edelleen jotain ongelmia. Näen siis, että joku Toyotalla ajava kuljettaja on edelleen suurin suosikki mestariksi.

Lupaava lähtöpaikka

Seuraava kilpailu, Portugalin MM-ralli, käynnistyy torstaina testierikoiskokeella ja varsinaisesti perjantaina. Ogieria ei kisassa nähdä.

MM-sarjan kuudennelta sijalta kisaan rientävän Esapekka Lapin ero viidentenä olevaan Neuvilleen on 27 pistettä, joten hänen lähtöpaikkansa tulee olemaan suosiollinen seuraavissa 2-3 MM-rallissa.

Kilpailut ajetaan soralla, jolloin aura-auton tehtäviin joutuva kärsii lähtöpaikastaan usein tuntuvasti. Kun perjantaina päästään asiaan, kilpailu ajetaan MM-pistetilannejärjestyksessä. Tämän perusteella Lappi ampaisee polulle kuudentena, ja vaikka kaikki menisi nappiin – osakilpailun voittoa myöden – suomalaisen lähtöpaikka säilyisi jatkossakin otollisena.

– Nyt Lapilla on iskun paikka. Krotian kolmas sija helpottaa vähän. Hänellä on ollut alkukaudella ongelmia, mutta myös omia virheitä on tullut. Se on vaikuttanut tulostason kehitykseen. Positiivinen kierre vaatii tietyn määrän työtä, jotta opit tiimin ja auton koko rallin aikana. Jos kisa keskeytyy lauantain aikana, ajamatta jää paljon kokemuskilometrejä.

Kaivatut onnistumiset

Ketomaan mukaan Lapin on helpompi opetella Hyundailla ajamista, kun lähtöpaikassa ei tarvitse antaa niin sanotusti tasoitusta.

– Jos onnistumisia ei tule, fiilis laskee niin paljon, että siitä on tosi vaikea ponnistaa huippusuorituksiin. Se menee helposti väkisin yrittämiseksi, ja siinä rajalla taistellaan nyt asian kanssa. Jos nyt Portugalissa tulee ehjä ralli, pidän Lappia edelleen potentiaalisena uhkaajana MM-sarjan kolmen kärkeen.

Lapin tuleva tallipaikka on vielä kysymysmerkki. "Työtapaturmia" ei saisi liiemmin enää osua kohdalle.

– Portugalissa tulos on pakko saada ilman omaa hölmöilyä, jotta itseluottamus, tuntuma autoon ja kokonaisuuden hahmottaminen saadaan sille tasolle, että huipputulokset nopeissa ralleissa ovat mahdollisia. Loppukauden kalenterista esimerkiksi Viron, Suomen ja Chilen MM-rallit sopivat Lapille hyvin, Ketomaa pohtii.