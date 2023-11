Toyota ryhtyi poikkeuksellisiin toimenpiteisiin – Sébastien Ogierilla kävi hillitön tuuri

– Jos olen rehellinen, taidamme ylittää ajan. Mutta Séb on kisassa turvallisella paikalla, voimme ottaa vähän sakkoa. Jos myöhästymme pari minuuttia, se ei vaikuta merkittävästi sijoituksiin, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi, kun huoltoaikaa oli jäljellä vajaan kuuden minuutin verran.

– Yksi osa turvakehikkoa vaihdetaan. Se on melkoinen työ, ja se pitäisi tehdä 45 minuutissa.

Monet rallin seuraajat ovat vuosien mittaan oppineet, että kun turvakehikko on rikki, kuljettajan ralli päättyy lopullisesti siihen. Toyotan tapauksessa tilanne on Latvalan mukaan hieman toinen.

– Kaikki riippuu siitä, kuka on valmistanut turvakehikon. Toyota on itse valmistanut Rally1-auton turvakehikon, joten saamme vaihtaa sen. Jos joku muu olisi tehnyt sen, sitten täällä pitäisi olla heiltä ihmisiä korjaamassa sitä.

– Silläkin on merkitystä, missä kohdassa vaurio on. Vaikka vain yksi putki olisi vaurioitunut, tietyissä kohdissa voi olla niin, ettei riitä, että vaihtaa vain sen yhden putken vaan niitä pitää vaihtaa useampia. Silloin peli on pelattu, koska aika ei riitä.