MTV seuraa: Hurjat olosuhteet haastavat MM-rallitähtiä – Esapekka Lappi "kuutamolla"

EK5 – Isegami's Tunnel 2 – 23,67 km

– Olisimme voineet tehdä tämän aamullakin. Tämä on vauhtimme. Ei pidä antaa periksi. Pitää vain painaa.

Katsuta on yli viiden minuutin päässä kärjestä.

– Jos häviää minuutin, kyse on itseluottamuksesta. En tiedä, mitä tehdä. Ei pysty ajamaan yhtään kovempaa, jos ei halua riskeerata. Aika kuutamolla näköjään.

– Jotain sähkövikaa on, ja kaasunkin kanssa on ongelmia.

Klo 7.04: Lapilla lienee jonkinlaisia ongelmia. Hän on toisessa väliajassa Rally2-kuljettajiakin hitaampi.

Klo 7.02: Neuvillelta todella kova veto! Hän on 15,5 sekuntia nopeampi kuin Evans ja nousee kerralla 10 sekunnin päähän walesilaisesta.

– Ihan ok. Nautin ajamisesta nyt enemmän kuin aamulla, kun piti putsata tietä koko ajan. Yhdellä osuudella oli paljon sumua, eikä tämä vieläkään helppoa ollut. Yritin vain pitää hyvää vauhtia. On vaikea ajaa turvallisesti, se on mahdotonta, mutta yritän pitää pientä marginaalia ja nauttia ajamisesta.