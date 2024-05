Kalle Rovanperältä lupaavaa herkuttelua – nyt apuna vielä valttikortti

Portugalin MM-ralli 9.-12.5. To: Testi-ek klo 10 ja EK1 klo 20.45 alkaen Pe: EK:t 2-9 klo 9.50 alkaen La: EK:t 10-18 klo 9.50 alkaen Su: EK:t 19-22 klo 8.50 alkaen

Lumihankivisiittiin päätyneen Ruotsin rallin jälkeen Rovanperä kiillotti kilpeään voittamalla maaliskuussa ajetun legendaarisen Safari-rallin. Myös Portugalin sorateillä suomalaistähti on suuri suosikki, sillä hän ollut siellä ykkönen kahdella edellisellä kaudella ensimmäiseltä lähtöpaikalta.

Tällä kertaa Rovanperä pääsee starttaamaan sorapikataipaleille viidentenä autona, joten lähtöpaikka on optimaalinen.

– Odotan innolla kisaa. Tykkään Portugalin rallista tosi paljon. Siellä on aina paljon faneja ja hieno ilmapiiri. Myös pätkien luonne on todella upea, Rovanperä herkuttelee.

– Pätkät tuntuvat myös sopivan minulle hyvin. Tavoitteemme on tietenkin voittaa myös tällä kertaa, mutta ei se koskaan helppoa ole. Kaikki huippukuskit tuntevat pätkät todella hyvin, joten vauhti on aina äärimmäisen korkealla ja luvassa on tiukkaa taistelua.