Toukokuussa ollut jo 11 hellepäivää – ja lisää vain tulossa!

Ilmatieteen laitos kirjoittaa viestipalvelu X:ssä , että hellepäiviä on mitattu tähän mennessä yksitoista. Vuonna 1961 alkaneen tilastoinnin aikana hellepäiviä on mitattu toukokuussa eniten vuonna 2018. Silloin hellepäiviä oli toukokuussa kaikkiaan neljätoista.

Kuivuus vaivaa

Suomessa maasto on erittäin kuivaa, ja tänään on syttynyt useita maastopaloja. Esimerkiksi Kuusamossa Juumassa on ollut maastopalo, joka havaittiin palovalvontaa suorittaneesta lentokoneesta iltapäivällä. Pelastuslaitos arvioi kahden aikaan iltapäivällä, että paloalue on saatu pääosin rajattua. Vaikeakulkuinen maasto vaikeutti sammutustöitä.