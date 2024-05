Kesä räjähti käsiin – Pekka Pouta: Nyt on sää sekaisin

– Ennätyshän tästä tulee ja aika raju ennätys. Ensi viikko on hyvin kuuma, ennustaa Pekka Pouta .

Poudan mukaan sunnuntai on todennäköisesti viilein seuraavan viikon aikana. Lämpötilat pysyttelevät kuitenkin lähes 20 asteessa koko maassa. Lounaassa ylittynee helleraja.

– Enpä tiedä, milloin viimeksi toukokuussa on mitattu 20 asteen lämpötiloja.

Sekaisin

Pouta sanoo, että poikkeuksellinen säätilanne vaikuttaa nyt luontoon monin tavoin. Usein säätilanne on tämänkaltainen vasta loppukesästä.

– Tämä on aika jännää minusta, näyttää niin elokuulta.

Pouta on tehnyt myös muita havaintoja. Esimerkiksi ensimmäiset sudenkorennot on jo havaittu, vaikka yleensä niitä on mahdollista tavata vasta loppukesästä.