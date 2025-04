Lämpöennätys rikki! Helsingissä yli 19 astetta

Suomessa on ollut tänään keskiviikkona ennätyksellisen lämmintä.

Suomessa rikkoutui tänään tähänastisen kevään kaikkien aikojen lämpöennätys, kun lämpötila kohosi Helsingissä kesäisiin lukemiin.

Helsingin Kumpulassa mitattiin iltapäivällä 19,1 astetta kello 16.

MTV Uutisten meteorologi Aleksi Jokela kertoo, että esimerkiksi maaliskuun lämpöennätys on 17,5 astetta.

– Koskaan ennen ei ole 2. huhtikuuta mennessä lämpötila noussut edes 18 asteeseen, Jokela toteaa.

Yli 18 asteen lukemia on mitattu tänään myös muualla pääkaupunkiseudulla, kertoo Ilmatieteen laitos. Sää on ollut suuressa osassa maata aurinkoinen, ja päivälämpötila on kohonnut 10 ja 15 asteen välille.

Huomenna lämpö vain nousee. Jokelan mukaan lämmintä voi olla torstaina jossain päin Etelä- ja Keski-Suomea sisämaan puolella jopa 20 astetta.

– Vuodenaikaan nähden on siis todellakin ennätyksellisen lämmintä.

Lämpötila romahtaa perjantaina

Jos päivällä tarkenee jo teepaidassa, illaksi tarvitaan vielä lämmintä päälle. Jokelan mukaan vuorokauden lämpötilaerot ovat suuret ja yöllä lämpötila voi laskea lähelle nollaa myös etelässä.

Loppuviikolla viilenevät päivätkin.

Pohjoisen Suomen yli liikkuu torstaina matalapaine, joka Jokelan sanoin pilaa keväisen viikonlopun.

– Se tuo jäisen pölähdyksen Jäämereltä ja talven takaisin suureen osaan maata. Lämpötilat romahtavat perjantaina, ja lauantaina on päivälläkin pakkasta tai lämpötila on nollassa lähes koko maassa.

Voimakas tuuli voi aiheuttaa vahinkoja

Sää on muuttumassa loppuviikkoa kohti mentäessä myös tuuliseksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuuli on paikoin niin voimakas, että se voi aiheuttaa vahinkoja maan keski- ja pohjoisosissa torstaina ja perjantaina.

Lisäksi maasto on kuivaa maan etelä- ja länsiosassa, joten mahdolliset maastopalot leviävät nopeasti tuulisessa säässä.

– Voimakkaimmat tuulet osuvat Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan torstaina illalla, jossa ne aiheuttavat jonkin verran vahinkoja. Tämän jälkeen tuulinen alue laajenee nopeasti muualle maan pohjoisosaan sekä osittain myös maan keskiosaan, Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Voimakkaimmat tuulet laantuvat perjantain aikana, mutta vielä lauantai-iltapäivä on etelässä varsin tuulinen.